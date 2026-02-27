FirenzeViola Alla scoperta del Rakow: ecco la rivale della Fiorentina in Conference

Sarà il Rakow la prossima avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. Il verdetto dell'urna di Nyon è stato questo, con la squadra di Vanoli che giocherà la gara di ritorno (19 marzo, l'andata il 12) in trasferta essendo non testa di serie, al pari di tutte le otto qualificate tramite i playoff. Ma chi sono, esattamente, gli avversari che si troveranno di fronte De Gea e compagni tra un paio di settimane? Su FirenzeViola.it ecco la presentazione dei rossoblu: per i viola, la terra nemica nel percorso europeo sarà ancora polacca. Dopo aver eliminato lo Jagiellonia, stavolta c'è il Rakow sul cammino della Fiorentina. Squadra dal palmares piccolo ma importante, soprattutto rimpolpato in questi ultimi anni: un campionato polacco, una coppa e una supercoppa di Polonia aggiudicatesi tra 2022 e 2023. Attualmente quinta nell'Ekstraklasa, la classifica della massima serie polacca è talmente corta che lo stesso Rakow è a soli tre punti dalla capolista che ieri ha sbancato il Franchi (che comunque conta una gara in meno), pur venendo eliminata. Il tecnico è Łukasz Tomczyk, figurata nata come match analyst e poi evoluta in allenatore al Polonia Bytom, prima di diventare guida tecnica del Rakow nell'ultimo periodo di Natale.

