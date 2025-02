Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento pomeridiano al Viola Park

Dopo un lunedì di riposo, ricomincia oggi il lavoro sul campo della Fiorentina. Appuntamento nel pomeriggio al Viola Park, dove Raffaele Palladino comincerà a preparare la delicatissima sfida in programma domenica contro l'Hellas Verona. Martedì di seduta tattica ma anche di valutazione per i due acciaccati in rosa: c'è da capire come sta Yacine Adli, out da due settimane per una distorsione alla caviglia subita in allenamento; c'è poi da verificare soprattutto le condizioni di Albert Gudmundsson, uscito anzitempo dalla sfida di domenica col Como per un colpo all'osso sacro. Tutti gli aggiornamenti del caso su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.