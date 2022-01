IKONÉ, Viola, che bel gioco. I miei idoli? I brasiliani

Uno degli argomenti che hanno avuto maggiore attenzione oggi sulle pagine di Firenzeviola.it sono state le parole in conferenza stampa di Jonathan Ikonè, oggi presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: "Io sono venuto qui per dimostrare qualcosa: mi devo rilanciare e voglio rilanciare la squadra, il mio obiettivo è quello di migliorarmi. Maignan? Sì, ci siamo scambiati alcuni messaggi: era felice per me. Sicuramente ci incroceremo in campo e faremo sempre amici. Per me era il momento giusto di partire dal Lille: abbiamo vinto il campionato, abbiamo superato la fase a gironi e avevo bisogno di qualcosa di nuovo. La Fiorentina ha un bel progetto, gioca bene a pallone e non vedo l'ora di mettermi a disposizione della squadra. A me sono sempre piaciuti Robinho e Ronaldinho, per la loro fantasia, la loro capacità di dribbling e la facilità con cui saltavano l'uomo".

