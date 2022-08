IDEA BARAK, TORNA DODÒ, DAVANTI JOVIC CON SOTTIL E IKONÈ

Dall’inferno di Enschede al Napoli di Spalletti scattato come pochi altri di fronte al semaforo verde del campionato. Non c’è tempo per fermarsi in un calendario che adesso conosce anche date e orari di Conference League, e per Italiano l’arrivo di Barak potrebbe già essere fondamentale alla luce delle indisponibilità annunciate di Duncan e Nico Gonzalez.

In effetti il ceco potrebbe essere la sorpresa di una formazione che dovrà tenere di conto delle fatiche olandesi, tanto più a centrocampo dove Mandragora potrebbe esser dirottato a fare la mezz’ala lasciando spazio in regia ancora una volta ad Amrabat e concedendo respiro a Bonaventura e Maleh già impiegati tra Empoli e Twente. Dietro, con Dodò a destra e Biraghi a sinistra, Milenkovic e Igor non si toccano mentre davanti torna Jovic al centro con Sottil e Ikonè favoriti rispetto a Saponara.

Dall’altra parte Spalletti rinuncia a Demme, Fabian Ruiz e a Ounas, ma si affida soprattutto a Kvaratskhelia vera e propria sorpresa di questo avvio si serie A. Con Meret tra i pali al centro della difesa ci saranno Rrahmani e Kim con Di Lorenzo e Mario Rui esterno mentre in mezzo spazio al trio Anguissa, Lobotka, Zielinski. Davanti, insieme al georgiano che ha già segnato tre gol in campionato, anche Osimhen e Lozano favoriti rispettivamente sull’ex Simeone e su Politano.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Barak, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Jovic, Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia