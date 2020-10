IACHINI, Su Pezzella: "Sempre capitano: starà qua"

Tanti i temi trattati da Giuseppe Iachini in conferenza stampa quest'oggi, uno dei quali è stato anche quello relativo a German Pezzella. Queste le sue dichiarazioni a proposito: "Non ho mai avuto dubbi sulla sua serietà. È attaccato alla maglia della Fiorentina per come è stato qui con la sua famiglia. Soffriva come un matto di non poter giocare, ma solo perché aveva un problema al piede. Privarci di un ragazzo così ci ha dato fastidio perché è il capitano ed è una guida importante per tutti. Non andiamo a crearci casi in casa nostra, gli avversari sono quelli con le altre maglie. Non è andato via e non faccio il mercato: io vedo quello che fa nel suo impegno quotidiano, con i suoi comportamenti. Altre indicazioni non sono arrivate: German Pezzella sarà sempre il capitano, starà qua".