IACHINI, La Lazio ci pensa. Anche Pulgar con lui?

Tanta curiosità tra gli utenti di FirenzeViola.it anche per l'indiscrezione di oggi che vedrebbe l'ex tecnico della Fiorentina nel mirino della Lazio: secondo quanto riportato dai colleghi di Lalaziosiamonoi.it la società biancoceleste penserebbe a Giuseppe Iachini in caso non si chiuda entro breve la trattativa con Maurizio Sarri. Sembra infatti che ieri sera Lotito abbia incontrato Iachini per un colloquio preliminare in un hotel a Roma. Il tecnico ascolano sembra gradire la destinazione e potrebbe portare con sè Erick Pulgar, centrocampista cileno ancora in forza alla Fiorentina. La trattativa è comunque vincolata a quella dei biancocelesti con Maurizio Sarri, prima scelta di Lotito, con cui la Lazio potrebbe chiudere già domani.

