IACHINI, Idea Lazio se salta Sarri: porta Pulgar?

Prosegue l'attesa in casa Lazio per la scelta dell'allenatore, con Maurizio Sarri che resta in pole position. Ma se il tecnico toscano dovesse saltare, ecco che sarebbe già pronto un piano B. Ecco il retroscena raccolto dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it: ieri sera il patron biancoceleste avrebbe incontrato Giuseppe Iachini, nell’ultima stagione alla guida della Fiorentina (tranne nella parentesi novembre-marzo in cui era stato sollevato dall’incarico e sostituito da Prandelli). È tornato in sella per le ultime 10 giornate centrando la salvezza. Confronto conoscitivo durato un paio d’ore e avvenuto in un hotel nel centro di Roma, nei pressi di Piazza del Popolo. Naturalmente Iachini è allettato dall’idea di allenare la Lazio, nella chiacchierata sarebbe stato fatto anche il nome di Erick Pulgar, regista che potrebbe far comodo