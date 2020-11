IACHINI, I miei risultati non sono apprezzati a dovere

Beppe Iachini, durante la conferenza stampa odierna, si è soffermato sulle voci relative al suo (immediato) futuro: "La presidenza mi è sempre stata vicina, quando abbiamo ripreso dopo il lockdown le voci su di me già c'erano: mi dispiace perché se ci fosse stato un clima così difficile su di me, non sarei rimasto oppure non si sarebbe giudicato in modo positivo il mio operato. Sono cresciuti tanti calciatori in questi mesi, tra i quali Castrovilli. Sono arrivato con la squadra quartultima e abbiamo concluso al 10° posto. Magari questo non è stato apprezzato a dovere: io continuo a lavorare coi miei ragazzi, che mi seguono".

