IACHINI, Da Amrabat ad Igor: punto sugli acciacchi

Nel corso della conferenza stampa, Beppe Iachini ha fatto anche il punto sugli acciaccati di casa Fiorentina. Da Igor a Kokorin, passando per Amrabat, ecco cosa ha detto.

Su Amrabat: "L'ho visto solo un giorno, vediamo nelle ultime ore come sta. Ho saputo che ha avuto qualche problemino alla schiena, stiamo valutando. Mi aspetto anche da lui un rendimento com'è nelle sue corde".

Sulle condizioni di Igor e Kokorin: "Stanno lavorando in maniera differenziata. Igor lo conosco bene, penso possa rientrare nelle prossime settimane. Con Kokorin ho parlato solo una volta, sta lavorando con i fisioterapisti per risolvere questo problema che non gli ha permesso di lavorare con la squadra".

