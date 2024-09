I VIOLA IN NAZIONALE: TUTTE LE PRESTAZIONI DI CHI HA GIÀ GIOCATO E I PROSSIMI IMPEGNI

FirenzeViola.it

Sosta significa partite delle Nazionali. Sono 8 i giocatori della Fiorentina che hanno risposto alla chiamate delle rispettive federazioni e che in questo periodo non rimarranno al Viola Park ad allenarsi. Partendo da Moise Kean che questa sera è sceso in campo gli ultimi dieci minuti nella inaspettata vittoria dell'Italia per 3-1 contro la Francia.

Il prossimo impegno della Nazionale di Spalletti è in programma lunedì 9 settembre alle ore 20:45 contro Israele, gara sempre di Nations League dove l'Italia nel girone dovrà affrontare anche il Belgio come ultima avversaria il 10 ottobre. E' da vedere se Moise Kean nella gara di lunedì avrà più spazio e se avrà smaltito anche l'affaticamento muscolare che in settimana non lo ha fatto allenare completamente in gruppo.

Oltre all'attaccante viola questa sera è sceso in campo anche Christian Kouame con la sua Costa d'Avorio contro lo Zambia. Anche per l'ivoriano, entrato all'86', pochi minuti di gioco nella vittoria per 2-0 della sua Nazionale. Il prossimo impegno è in programma martedì 10 settembre alle ore 21:00 contro il Ciad, gara sempre valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Segue anche Amir Richardson, questa sera in campo poco più di 10 minuti nella vittoria per 4-1 con il suo Marocco contro il Gabon, sempre per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. La prossima gara del centrocampista sarà il 9 settembre alle ore 20:00 contro il Lesotho.

Marin Pongracic ha invece già disputato ieri l'altro la prima partita di Nations League dove la sua Croazia ha perso per 2-1 contro il Portogallo. Il difensore viola, partito titolare, è stato sostituito all'intervallo dopo un'incertezza sul 900esimo gol di Cristiano Ronaldo. La prossima partita di Nations League per la Croazia è in programma l'8 settembre contro la Polonia alle ore 20:45.

Poi ci sono gli azzurrini. Partiamo da Edoardo Bove e Michael Kayode, impegnati con l'Italia U21, che hanno già disputato la loro prima partita di Qualificazione agli Europei contro il San Marino, vinta con un netto 7-0. Non c'è stato spazio per Kayode, che è stato mandato in tribuna nonostante non fosse infortunato, mentre prestazione super per Edoardo Bove che è stato uno dei protagonisti assoluti della formazione di Carmine Nunziata, sbloccando la gara al 35' e realizzando l'assist per Esposito del momentaneo 3-0. Nella ripresa, con la sostituzione di Gnonto, ha preso anche la fascia di capitano, certificando il suo status di leader nella squadra. La prossima sfida per gli azzurrini è in programma martedì 10 settembre alle ore 18:30 contro la Norvegia U21.

Pietro Comuzzo, e i Primavera viola Francesco Presta e Jonas Harder con l'Italia U20, a Znojmo hanno iniziato il loro percorso di avvicinamento al Mondiale 2025. La prima gara disputata ieri l'altro ha visto la formazione di Bernardo Corradi battere i pari età della Repubblica Ceca con il risultato di 2-1. I Primavera hanno partecipato da titolari alla vittoria azzurra mentre per Comuzzo c'è stato spazio solo nella ripresa, gli ultimi 20 minuti di gioco. Il prossimo impegno è in programma martedì 10 settembre alle ore 16:00 contro la Germania e vedremo se ci sarà più spazio anche per il difensore viola.

Infine il portierino viola Tommaso Martinelli si è reso protagonista nel pareggio di 2-2 tra l'Italia U19 e l'Inghilterra U19 poiché ha parato un rigore che ha permesso ai suoi di terminare l'amichevole sul risultato di parità. Domani gli azzurrini torneranno in campo in amichevole contro la Germania alle ore 15:00.