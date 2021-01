TOP FV, Il primo contro la Lazio è Igor. Poi Quarta e...

Come di consueto, FirenzeViola.it ha sollecitato i propri lettori a votare il sondaggio Top FV in cui decretare il miglior giocatore della Fiorentina visto in campo contro la Lazio, a Roma. I 660 utenti che hanno scelto di aderire alla suddetta indagine hanno optato per la maggior parte, ossia il 25,45 %, per Igor. Al secondo posto si piazza Martinez Quarta, con il 22,42 % delle preferenze, mentre terzo si posiziona Castrovilli col 18,94% dei voti (di poco sopra a Vlahovic, premiato dal 18,48 % dei tifosi).



Ecco la classifica completa:



Igor 25,45 %

Quarta 22,42 %

Castrovilli 18,94 %

Vlahovic 18,48 %

Callejon 3,48 %

Dragowski 2,42 %

Eysseric 2,27 %

Kouame 1,97 %

Bonaventura 1,36 %

Biraghi 0,91 %

Venuti 0,61 %

Amrabat, Pezzella, Ribery 0,45 %

Lirola 0,30 %