SOFY, LA COPPA E UNA CHANCE PER METTERSI IN MOSTRA

Una vetrina per mettersi in mostra e gettare le basi per una nuova avventura. Deve più o meno viverla così la Coppa d’Africa Sofyan Amrabat, che da giorni non sta più nella pelle in vista dell’inizio della competizione che lo vedrà protagonista assieme al suo Marocco. Nonostante un impiego con il contagocce in maglia viola (appena 214’ giocati e una sola presenza da titolare, a Venezia), il ct Halilhodžić ha scelto ugualmente di puntare forte sull’ex Verona, consapevole che la voglia da parte del centrocampista di riscattarsi dopo alcuni mesi non facili a Firenze potrebbe essere l’arma in più per affrontare il torneo. Nonostante la pandemia in atto e le tante critiche che sono piovute sulla CAF dall’ECA, è indubbio che gli occhi degli addetti ai lavori saranno tutti proiettati sulla competizione che avrà inizio il 9 gennaio e terminerà, da programma, il 6 febbraio in Camerun.

La qualità in campo d’altronde non mancherà: solo dalla Serie A infatti arriveranno in dote giocatori del calibro di Osimhen, Ounas, Anguissa, Diawara, Kessie, Bennacer e tanti altri. Tra di loro ci sarà anche Amrabat, l’unico giocatore della Fiorentina convocato (Maleh è stato scartato dal Marocco, stesso discorso per Duncan con il Ghana) che dovrà pertanto seguire un programma specifico, prima e dopo l’inizio della Coppa: il centrocampista non prenderà infatti parte al raduno della squadra di Italiano successivo alle festività natalizie (già per motivi familiari aveva saltato l’ultima partita del 2021, quella di due giorni fa a Verona) ma entro la fine dell’anno si aggregherà al ritiro della Nazionale marocchina, con la quale farà il suo esordio nel girone C il 10 gennaio alle 17 contro il Ghana, all’Ahmadou Ahidjo Stadium di Yaoundé.

Il Marocco è stato inserito nel raggruppamento assieme al Ghana, al Comore e al Gabon e almeno fino al 18 gennaio sarà impegnato della fase a gironi: qualora Amrabat dovesse andare avanti nella competizione (oltre alle prime due, passano anche le migliori terze) e qualificarsi agli ottavi di finale, il centrocampista sarebbe impegnato tra il 23 e il 25 gennaio nel primo turno ad eliminazione diretta, ritardando così il suo rientro a Firenze. Il mercato, tuttavia, non si fermerà in quei giorni e non è escluso che proprio durante la Coppa d’Africa possano essere gettate le basi per la cessione del calciatore: Torino e Napoli sono alla finestra. Al suo ritorno, Amrabat dovrà effettuare 10 giorni di quarantena e solo dopo potrà tornare a disposizione. Di Italiano e del suo nuovo allenatore.