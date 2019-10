I NUMERI DEL MAGICO DUO CHE HA STREGATO FIRENZE

Sono il magico duo d'attacco che ha stregato Firenze e la Serie A, Federico Chiesa e Franck Ribery. Schierati a sorpresa contro la Juventus, i due non se lo sono fatti ripetere due volte e hanno sfruttato l'occasione per mostrare un'intesa che a questo punto si è fatta sempre più decisiva.

Da una parte il talento in rampa di lancio, Chiesa, che dopo un'estate travagliata sembra aver ritrovato il sorriso e con esso anche il gol (leggi qui). Dall'altra il talento che non ha età, Ribery, che a Firenze ha trovato la dimensione e la missione giusta per essere ancora una volta decisivo (leggi qui).

Con i due in campo la Fiorentina vola e lo dimostra anche la classifica: da quando Montella ha deciso di schierarli nell'attacco viola, in 4 partite sono arrivati 8 punti e 7 gol realizzati. Poco importa se Chiesa comanda la classifica dei tiri totali effettuati in questo inizio di Serie A (sono 22) pur avendo realizzato solo un gol e mezzo: quando la mira verrà aggiustata il classe '97 diventerà ancora più pericoloso di quanto già non lo sia.

Anche perché non è solo una questione di numeri. La sensazione è che i due abbiano sempre sotto controllo il ritmo della partita, pronti a rientrare in difesa quando necessario e a strappare in attacco in situazioni di pressione. Ma soprattutto i due sembrano riuscire a trovarsi a meraviglia, nonostante il tanto movimento prodotto. Il fatto che entrambi i gol di Ribery siano arrivati entrambi su assist di Chiesa sono la dimostrazione lampante della loro capacità e intesa offensiva.

Federico Chiesa - 6 partite, 521 minuti, 1 gol, 4 assist, 22 tiri, 9,885 km medi

Franck Ribery - 6 partite, 329 minuti, 2 gol, 1 assist, 11 tiri, 8,835 km medi