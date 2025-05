I migliori di Betis-Fiorentina: Ranieri e Gosens si prendono 7, le pagelle

Tra i voti migliori dati da Firenzeviola.it ai giocatori della Fiorentina dopo la partita contro il Betis, spiccano i 7 a Luca Ranieri e Robin Gosens. Il capitano viola realizza la rete che tiene in corsa la Fiorentina in vista del ritorno, questa la sua pagella: "Sorpreso in occasione del vantaggio del Betis ripete l’incertezza sugli sviluppi di un corner dalla destra a poco dalla fine del primo tempo. In scivolata su Antony è efficace al primo tentativo seppure sul tapin il numero 7 spagnolo trovi il gran tiro per il 2-0 del Betis, poi però è al posto giusto nel momento giusto per siglare un gol che vale moltissimo nell’ottica della gara di ritorno. Come da prassi eccede nelle proteste e rimedia il giallo ma con il gol gli si perdona tutto, 7". Poi quella di Gosens: "Gran cross per Mandragora dopo una ventina di minuti di gioco. Garantisce copertura fino a quando sul lancio di Pongracic rifinisce alla perfezione l’assist per il gol di Ranieri. L’esperienza che serviva".

