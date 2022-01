DRAGO, Una panchina che fa rumore: ira del manager

La panchina di ieri contro il Genoa apre clamorose possibilità per quanto riguarda il futuro di Dragowski. Il portiere viola, che è in scadenza nel 2023, dopo gli errori in Coppa Italia è stato lasciato fuori da Italiano che adesso pare intenzionato a dare fiducia a Terracciano. Una condizione che difficilmente verrà accettata dal calciatore polacco, che dunque potrebbe anche chiedere di andarsene viste le difficoltà per il rinnovo che non pare destinato ad arrivare. Il suo agente, Mariusz Kulesza, non ha dubbi: "Le cose devono cambiare al più presto - ha dichiarato in esclusiva a Firenzeviola.it - Drago è troppo bravo per stare in panchina". Questa una delle notizie più lette oggi sulle pagine di FV.

