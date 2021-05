CASTRO, Intrigo sulle procure, ma è di Minieri

Gaetano Castrovilli ha cambiato agente. Anzi no, ad oggi chi vuole trattare il giocatore deve ancora rivolgersi a Michelangelo Minieri visto che da qualche tempo il giocatore gli avrebbe anche rinnovato l'incarico. Ed anche la Fiorentina - secondo quanto appreso -riconosce in Minieri il suo procuratore, che anche ieri è passato in sede per parlare con Pradè per lui e per gli altri due assistiti (Kouame e Maleh). Qualche giorno fa anche Firenzeviola ha dato conto del cambio di procuratore da Minieri (che lo aveva portato a Firenze qualche stagione fa) ad Alessandro Lucci. La notizia ovviamente aveva le sue fondamenta ma in questi giorni è nato un vero e proprio caso e un'indagine federale proprio sulle ultime acquisizionii di procure da parte di Lucci, con il titolare della nota agenzia romana che si è affidato allo studio Rodella (avvocato che in passato aveva difeso anche Adrian Mutu) per tutelare il suo buon nome e la correttezza del suo operato. E' inevitabile che sia nato dunque un vero e propio giallo anche intorno al talento di Bari ma, come detto e parlando esclusivamente al presente, per ora è ancora Minieri ad avere il mandato di Castrovilli.