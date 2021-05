IND. FV, Castrovilli: il n° 10 verso il cambio di agente

Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la pre-convocazione per gli Europei, starebbe vagliando seriamente l'ipotesi di un cambio di procura, andando così ad abbandonare lo storico agente Michelangelo Minieri, che l'ha portato a Firenze nel gennaio 2017. Numerose proposte per prendere in gestione Castro: in pole position, secondo quanto ci risulta, il noto procuratore Alessandro Lucci, da tempo vicino alle vicende della Fiorentina nella cui squadra attuale ha Rosati. Attese presto novità. Nelle ultime ore peraltro il management dell'agenzia WSA - di cui Lucci è proprietario - sta ufficializzando nuovi innesti: gli ultimi sono stati Scamacca e Carrascal.