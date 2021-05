LUCCI, Nel mirino della procura FIGC. Castrovilli...

"Compagni invitati a cambiare agente", questo è il titolo di un articolo interno de Il Messaggero di oggi. L'inchiesta del quotidiano romano si concentra sull'agente Alessandro Lucci, che avrebbe attirato su di sé il faro della Procura FIGC e della Commissione federale degli agenti sportivi. Negli ultimi mesi l'agente è riuscito ad accaparrarsi molte procure, da Edin Dzeko a Alessandro Florenzi passando per Gaetano Castrovilli, Dejan Kulusevski e Gianluca Scamacca. Gli ultimi tre in appena un mese. Un portafoglio ricco - scrive il quotidiano - che si sarebbe ingrossato non sempre in maniera ottimale. Questo è quello che sostiene nella denuncia l'Aiacs, l'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, secondo cui il procuratore si serviva di Leonardo Bonucci per mettere un atto "un'attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci".

Il caso è diventato un esposto finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè per quanto riguarda i comportamenti tenuti da Bonucci e alla Commissione federale degli agenti sportivi per la condotta di Alessandro Lucci. La procura FIGC ci ha lavorato per giorni ascoltando anche diversi protagonisti della vicenda ed è pronta a consegnare tutto il materiale alla Commissione, l'unica che può giudicare il comportamento dei procuratori.