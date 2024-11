GUDMUNDSSON, Ecco quando potrebbe rientrare

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson, infortunato dopo la sfida contro il Lecce, non sarà disponibile per la partita contro il Como e potrebbe non esserci nemmeno per la gara di Conference League contro il Pafos come riporta TMW. La Fiorentina preferisce non rischiarlo e aspetterà che sia al 100% della forma. Cataldi, che aveva un problema al tallone, è completamente recuperato e sarà in campo a Como, così come Edoardo Bove, che aveva saltato la Nazionale U21 per un piccolo fastidio. Amir Richardson, invece, dovrà restare fermo per almeno un mese. (Leggi qui la news completa).