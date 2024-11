TMW, Niente Como per Gudmundsson. Punta l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'infermeria gigliata, ormai da dopo la sfida di campionato contro il Lecce, c'è Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva della Fiorentina, sta continuando il suo percorso di recupero ma, come riportato da Tuttomercatoweb.com, non sarà disponibile per la sfida, in programma domenica pomeriggio allo stadio Sinigaglia, contro il Como. La volontà della Fiorentina è quella di non rischiare eventuali ricadute e di rimettere quindi in campo il giocatore solo al 100% della forma e della condizione. Difficile la sua presenza anche per la gara di Conference League contro il Pafos, mentre con ogni probabilità sarà in panchina il primo dicembre nel big match contro l'Inter.

Sta bene invece Cataldi, il problema al tallone è del tutto superato e sarà della partita a Como. Stesso discorso per Edoardo Bove che aveva saltato la convocazione con la Nazionale U21 per un piccolo fastidio. Starà invece fermo almeno un mese Amir Richardson.