GOTTI (S.STAMPA), Rigore assurdo: gara indirizzata

Queste le parole di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, dalla sala stampa della Dacia Arena dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro la Fiorentina: “Se giocare giovedì ha influito? No, non ha pesato: sicuramente son state fatte delle valutazioni iniziali di un certo tipo ma non c’è stato un impatto sulla gara così importante. Se l’Udinese ha alzato il livello della rosa coi cambi? Sì, abbiamo più soluzioni sotto l’aspetto della tecnica e dell’energia. Mi dispiace perdere la partita con un rigore come quello… La partita è stata indirizzata da un rigore: io non vado mai a vedere gli episodi prima di parlare alla stampa, non cerco mai le polemiche... ma trovo assurdo dare un rigore di quel tipo lì. Se si dà questo rigore, allora l’Udinese doveva averne uno anche contro il Napoli per un fallo su Pereyra: l’Udinese due anni fa ha avuto 10 rigori contro e 0 a favore. Se la partita viene decisa da un rigore così, non posso essere così tranquillo.