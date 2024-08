GOSENS, Affare ormai sfumato: viola non interessati

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato dalla nostra redazione a Robin Gosens, ormai non più un obiettivo di mercato della Fiorentina. Il tedesco era stato trattato, tramite intermediari e agenti, come possibile affare last-minute, ma è arrivata la retromarcia del club viola. Per l'esterno tedesco classe '94 il ritorno in Italia non dovrebbe avvenire tramite Fiorentina quindi, anche se Gosens, in uscita dall'Union Berlino, cerca sempre una sistemazione in questi ultimi giorni di mercato.

