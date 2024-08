IND. FV, Gosens non è più un obiettivo della Fiorentina

Fonte: Niccolò Santi

Era stato trattato dalla Fiorentina, tramite intermediari e agenti, come possibile affare last-minute, adesso però arriva la retromarcia del club viola. Robin Gosens non sembra più essere un obiettivo di mercato di Pradè e i suoi. Per l'esterno tedesco classe '94, 160 presenze in Serie A tra Atalanta e Inter, il ritorno in Italia non dovrebbe avvenire tramite Fiorentina quindi, anche se Gosens, in uscita dall'Union Berlino, cerca sempre una sistemazione in questi ultimi giorni di mercato.