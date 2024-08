GONZALEZ, Visite fissate: la formula precisa e le cifre

Fonte: Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Completati i dettagli dell'operazione Nico Gonzalez alla Juventus per una cifra intorno ai 37/38 milioni. Il giocatore farà le visite domani visto che nel frattempo è stata definita la formula dell'operazione: si tratta di un prestito oneroso di 8 milioni con obbligo di riscatto a 25 milioni più 5 di bonus di cui 2-3 facilmente raggiungibili. Insomma la cessione definitiva non è immediata ma nelle casse della Fiorentina entreranno gli stessi soldi in maniera come si diceva dilazionata.