GONZALEZ, Lo show prosegue in Argentina. E ora...

Uno dei temi che ha riscosso molto interesse quest'oggi sulle colonne di Firenzeviola.it è stato quello relativo alla partita giocata stanotte da Nico Gonzalez con l'Argentina e alla quale FV ha dedicato un approfondimento: Vincenzo Italiano conta sulla sua velocità e intelligenza tattica in vista del Venezia, sperando che non gli ricapitino più colpi di testa come quello che gli è costato l'espulsione contro l'Inter. Finora due gol per l'ex Stoccarda: uno in Coppa Italia e l'altro alla prima in casa contro il Torino. Adesso è tempo della prima rete in trasferta, dove tanto bene sta facendo la Fiorentina con tre vittorie consecutive.

