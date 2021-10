NICO, DAI VELI "INVOLONTARI" AL PRIMO GOL IN TRASFERTA

Nicolas Gonzalez continua a fare bene, anche con la maglia della nazionale. Questa notte infatti l'attaccante è stato protagonista nel 3-0 rifilato dalla sua Argentina all'Uruguay di Lucas Torreira partendo titolare e servendo due assist con dei veli "involontari" (CLICCA QUI). Mister Vincenzo Italiano conta sulla sua velocità e intelligenza tattica in vista del Venezia, sperando che non gli ricapitino più colpi di testa come quello che gli è costato l'espulsione contro l'Inter. Finora due gol per l'ex Stoccarda: uno in Coppa Italia e l'altro alla prima in casa contro il Torino.

Adesso è tempo della prima rete in trasferta, dove tanto bene sta facendo la Fiorentina con tre vittorie consecutive. Inoltre, da sottolineare come a differenza della spedizione di Bergamo (sabato 11 settembre) stavolta i sudamericani di ritorno dagli impegni con le proprie rappresentative avranno un giorno in più per smaltire l'affaticamento da fuso orario, in quanto la sfida contro il Venezia si giocherà di lunedì. Insomma, i viola sono caldi e in particolare Gonzalez, che punterà a superare il traguardo di sei gol e due assist raggiunto lo scorso anno in Bundesliga.