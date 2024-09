GIOVENTÙ SUGLI ESTERNI, LA SITUAZIONE DI KAYODE E PARISI

FirenzeViola.it

Ieri è stato il giorno della conferenza stampa di fine mercato (QUI l'intervento integrale) del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Tra i tanti temi affrontati dal dirigente gigliato, da Amrabat a Nico Gonzalez fino agli obiettivi poi sfumati come Vitor Roque e Baturina, Pradè si è concentrato anche sulle figure di due giovani calciatori viola: Kayode e Parisi. Entrambi sono al momento una seconda scelta sulla corsia di appartenenza, Kayode a destra e Parisi a sinistra, eppure il primo è stato oggetto del desiderio di due club di Premier League e il secondo è stato un investimento importante la scorsa estate per la Fiorentina.

KAYODE, DALL'ESORDIO A GENOVA ALLE SIRENE DALLA PREMIER

Era il 19 agosto 2023, poco più di un anno fa, quando Vincenzo Italiano decideva di far esordire in Serie A un giovane terzino destro, Michael Kayode. L'esterno classe 2004, che da poco aveva compiuto 19 anni, stupì tutti con una prestazione di grande personalità prima di essere sostituito al minuto 81 da Dodo. Da lì in poi l'esterno nativo di Borgomanero, complice anche il brutto infortunio al ginocchio rimediato da Dodo, disputerà altre 36 gare tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League) segnando pure una rete contro la Lazio.

Quest'anno l'avvio di stagione, con tre gare su cinque disputate, è stato più complicato rispetto alla scorsa stagione e nelle gerarchie sulla corsia di destra parte dietro a Dodo, per lui però nel corso dell'estate sono arrivate due offerte importanti dalla Premier League. Come ammesso ieri anche da Pradé (QUI la notizia completa), il Brentford e l'Aston Villa hanno provato a portare in Inghilterra il giovane azzurro ma il presidente Commisso si è opposto alla cessione.

PARISI, QUANTO SPAZIO AVRÀ CON GOSENS E BIRAGHI?

"Parisi? Non abbiamo mai pensato di cederlo, è in un percorso di crescita e con due giocatori come Gosens e Biraghi sarà sempre un calciatore importante". Queste le parole di Daniele Pradé ieri dal Wind3 Media Center del Viola Park riguardo a Fabiano Parisi. Il terzino campano è arrivato a Firenze l'estate scorsa per una cifra intorno ai 10 milioni di Euro. Con Vincenzo Italiano in panchina ha giocato, considerando tutte le competizioni, 33 partite. Quasi tutte da terzino sinistro, nelle gare in cui veniva chiamato a riposare Cristiano Biraghi, anche se alcune anche sulla corsia destra per il doppio infortunio di Dodo e Kayode.

Quest'anno oltre a Biraghi, che Palladino spesso sta utilizzando come terzo di difesa, la Fiorentina sulla fascia mancina l'ultimo giorno di mercato ha acquistato Robin Gosens. Sia il capitano gigliato che l'ex Atalanta partono avanti nelle gerarchie rispetto al classe 2000. Vedremo allora, già a partire dalla sfida di domani a Bergamo contro l'Atalanta, quanto spazio potrà avere Parisi nel corso della stagione e quanto potrà crescere al fianco di due figure esperte come Gosens e Biraghi.