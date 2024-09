KAYODE, Brentford e A. Villa su di lui. Il club ha detto no

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Nel corso della conferenza stampa odierna, il ds viola Daniele Pradè si è soffermato anche sulla situazione di Michael Kayode, confermando come sul suo conto ci fossero diversi interessi nel corso dell'estate, sottolineando anche che la società ha valutato la possibilità di cessione, che non sarebbe però stata digerita da Rocco Commisso.

Come raccolto dalla nostra redazione, i club sull'esterno classe 2004 erano in primis Aston Villa e Brentford, ma le offerte in questione e l'intento del presidente della Fiorentina hanno fatto sì che Kayode non si smuovesse da Firenze.