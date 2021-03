GIOVENTÙ AL POTERE: I NUMERI DI VLAHOVIC E GAICH

Si può a poco più di 20 anni sostenere sulle spalle l'attacco di una squadra di Serie A? Evidentemente sì, se ti chiami Dusan Vlahovic o Adolfo Gaich, i due attaccanti che sabato dovranno decidere le sorti di Benevento-Fiorentina. Una responsabilità non da poco, visto che entrambe le squadre sono inguaiate nella zona retrocessione e la pressione non è proprio delle più leggere.

Da questo punto di vista è più facile per l'attaccante del Benevento, "El Tanque" (soprannome che non può non far scappare un sorriso a chi segue la Fiorentina, ndr) Gaich è arrivato in Campania con la fama del predestinato, ma senza troppo rumore. Eppure il curriculum per essere un classe '99 non è certo dei peggiori, tra squadre di club (San Lorenzo, CSKA Mosca e Benevento) e Nazionale (29 presenze e 16 gol tra giovanili e prima squadra, dove ha giocato una sola volta). In 3 partite è già riuscito a trovare il suo primo gol con la maglia giallorossa, nella sfida delicatissima contro lo Spezia. E anche il direttore sportivo Foggia ha voluto avvertire la Fiorentina, interpellato da Radio Bruno Toscana ieri: "Secondo me vi dovete preoccupare", ha detto con il sorriso sulle labbra. Segno che dalle parti del Vigorito credono eccome nelle potenzialità dell'argentino, la cui storia in passato si è intrecciata anche con Lucas Martinez Quarta in Argentina da avversari.

Dall'altra parte della barricata c'è invece Dusan Vlahovic, il 2000 di casa viola arrivato ad uno snodo fondamentale della propria carriera. La fiducia incrollabile di Prandelli gli ha dato la forza di continuare a lavorare al massimo, migliorando sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che contro il Parma, una partita in cui sostanzialmente non è mai stato servito in attacco, abbia giocato una grande partita in quanto a volontà. In più Vlahovic ha già dimostrato di saper sognare nelle sfide salvezza, sabato a Benevento sarà il turno di provarci di nuovo.

43 anni e meno di 70 partite in Serie A in due: Vlahovic e Gaich sono la gioventù al potere per Fiorentina e Benevento. Chi avrà la meglio al Vigorito?

Adolfo Gaich

Età: 22

Presenze in Serie A: 3

Gol: 1

Dusan Vlahovic

Età: 21

Presenze in Serie A: 65

Gol: 15