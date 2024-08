GIOVANI, Tante buone notizie: ecco chi sarà promosso

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Uno dei temi più letti oggi sulle nostre pagine è stato l'approfondimento che Firenzeviola.it ha dedicato ai giovani che in questo mese e mezzo sono rimasti aggregati alla prima squadra e che con le loro prestazioni hanno stupito in modo positivo: Martinelli e Comuzzo saranno aggregati alla squadra in vista della prima di campionato. Il portierino classe 2006 sembra aver definitivamente scalzato Christensen nelle gerarchie e adesso è pronto a fruttare un periodo di apprendistato da un Maestro d’eccezione come David De Gea. Comuzzo, invece, per il momento è l’unico centrale di ruolo che rappresenta un’alternativa al trio titolare Quarta-Pongracic-Ranieri e in attesa dell'arrivo di Valentini (e magari di un altro innesto) proverà a sfruttare tutto lo spazio che gli verrà concesso. Verosimilmente a Parma vedremo anche Niccolò Fortini, che verrà portato come alternativa a Parisi sulla sinistra, con Biraghi impegnato da braccetto per sostituire lo squalificato Ranieri.

