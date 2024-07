Fonte: Pietro Lazzerini

Arrivano movimenti in casa Fiorentina anche per quanto riguarda il calciomercato del settore giovanile. Gabriele Conti, giovane classe 2006 quest’anno nell’U18 della Fiorentina e 23 presenze 5 gol, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it ha firmato per andare in prestito alla Pro Palazzolo in Serie D lombarda.