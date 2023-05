GIORNI DI GLORIA: COMINCIA IL MAGGIO FIORENTINO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La stella polare è lì ed illumina il 24 maggio e lo stadio Olimpico. Ma prima della finale di Coppa Italia contro l’Inter la Fiorentina è attesa da 6 impegni in 18 giorni, per un calendario che continuerà ad essere congestionato anche a maggio: dopo i 9 match giocati ad aprile, nel mese che si è appena aperto le partite per i viola saranno 8. Si parte domani, col turno infrasettimanale contro la Salernitana (fischio d’inizio alle ore 18), poi il tour campano della Fiorentina continuerà con un’altra trasferta, stavolta contro un Napoli probabilmente già scudettato, domenica 7 maggio alle 18.

Dopo il match del San Paolo arriva il primo crocevia del mese: giovedì 11 al Franchi arriva infatti il Basilea per l’andata delle semifinali di Conference; il ritorno è in programma una settimana dopo, giovedì 18 maggio, al St. Jakob di Basilea, ma nel mezzo c’è la sfida contro l’Udinese, domenica 14 al Franchi (si parte alle 15). A seguito della trasferta in terra svizzera, domenica 21 la Fiorentina andrà a Torino per sfidare i granata; ma, come anticipato, l’appuntamento da cerchiare in rosso su tutti i calendari arriverà tre giorni dopo: il 24 maggio a Roma la squadra di Vincenzo Italiano si gioca la prima finale dopo nove anni di astinenza e lo fa contro l’Inter, nell’ultimo atto della Coppa Italia. Chiuderà il mese di maggio l’incrocio in casa contro la Roma, partita per adesso in programma il 28 ma che potrebbe essere spostata anche a seconda del cammino dei giallorossi in Europa League.

La stagione della Fiorentina non si chiude però col mese di maggio: l’ultima gara di campionato è infatti in programma domenica 4 giugno in casa del Sassuolo. La speranza dei tifosi viola è che questo non sia però l’unico appuntamento di giugno: se la Fiorentina riuscirà infatti a superare il Basilea si regalerà un congedo coi fiocchi per la stagione sportiva, la finale di Conference League in programma a Praga il 7 giugno (appuntamento che potrebbe comportare lo spostamento della gara di campionato col Sassuolo). Con 50 partite già giocate in stagione -record per i club italiani- la Fiorentina dovrà aggiungerne almeno altre 9 (7 di campionato, 2 di Conference), con la speranza che, con l’appuntamento in programma a Praga, si arrivi a quota 60.