GHEZZAL, DA ESUBERO DEL LEICESTER A POSSIBILE ASSO CONTRO LA JUVENTUS

L'ultimo calciatore a essere sbarcato in maglia viola, durante questo calciomercato estivo, è stato proprio Rachid Ghezzal. L'ormai ex giocatore del Leicester, infatti, è approdato a Firenze a poche ore dal gong finale. Un colpo last minute che ha fatto molto discutere proprio a causa della sua ultima stagione. Solo un gol in 23 presenze, infatti, per il classe '92 nel suo unico anno in Premier League. Arrivato in Inghilterra con il compito di sostituire al meglio il partente Riyad Mahrez, infatti, l'esterno franco-algerino ha deluso non poco le aspettative.

A credere fortemente in lui, però, è stato proprio il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, insieme al mister Vincenzo Montella. L'allenatore viola, infatti, lo ha confermato anche nella conferenza stampa dopo l'amichevole contro il Perugia: "Per come lo conosco io da esterno può giocare sia a destra che sinistra: mi piace perché ha gamba e gli piace giocare sulla linea. Deve migliorare un po' di condizione, vediamo giorno per giorno". Proprio contro la formazione umbra, Ghezzal, è entrato subito nelle manovre di gioco andando vicino al gol in almeno un paio di occasioni.

Adesso sarà compito del tecnico Montella decidere se puntare su di lui per la gara contro la Juventus o se schierare l'esperienza di Franck Ribery. L'ex giocatore del Monaco, comunque, è apparso subito in discreta forma, nonché adatto agli schemi della formazione viola. Tant'è che l'algerino potrebbe rivelarsi un prezioso asso nella manica in vista della partita di sabato pomeriggio contro i bianconeri, forse ancor più del francese che deve ancora trovare la forma migliore.