GENK-FIO 0-1, Testata di Ranieri e viola in vantaggio

La Fiorentina parte benissimo a Genk ed al 6' è subito in vantaggio: corner dalla destra calciato da Cristiano Biraghi col sinistro a rientrare, nel cuore dell'area svetta Luca Ranieri, che in arretramento colpisce di testa un pallone su cui Maarten Vandevoordt abbozza solamente la parata. Sbavatura del portiere di casa, capace di deviare solamente per un attimo un pallone che lo supera per il vantaggio viola.