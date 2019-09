GASP, Contro Montella e Fiorentina vede rosso

Gasperini-Montella una sfida interessante anche dal punto di vista delle statistiche. Tra i due il bilancio è infatti nettamente a favore dell'Aeroplanino visto che Gasp contro le sue squadre ha ottenuto un solo successo, ha pareggiato 5 volte ed è stato sconfitto 2. E' insomma il tecnico contro il quale ha una media punti più bassa. Ed anche contro la Fiorentina non gli va così bene (nonostante la scorsa stagione si è preso la soddisfazione di batterla due volte nel giro di pochi giorni a Bergamo, tra campionato e Coppa: in serie A tornava a vincere dopo 6 tra pareggi e sconfitte e in Coppa riusciva a superare il turno a svantaggio appunto dei viola. Ma era dal 2012 che l'Atalanta non vinceva contro la Fiorentina come è dal 2005 che la squadra non ottiene due vittorie di fila. Al contrario Montella contro l'Atalanta sembra avere i conti in sospeso, non avendo mai perso contro di lei: 7 vittorie e 4 pareggi. La Fiorentina tra l'altro vorrebbe anche invertire il trend negativo di 17 gare senza vittorie.