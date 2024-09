GAS GAS GOSENS: I SUPER NUMERI ALLA 1ª IN VIOLA. E PARISI CHE FA?

FirenzeViola.it

"Nessuno vuole essere Robin", canta Cesare Cremonini in un pezzo recitato a squarciagola nei falò di un'estate che se ne sta andando. Ma a Firenze è vero il contrario: tutti vorrebbero essere Robin Gosens, eroe inatteso di una Fiorentina che contro il Monza è riuscita ad evitare il peggio proprio con un'incornata al 96' dell'ex Union Berlino, Atalanta e Inter.

Che impatto Gosens

36 ore dopo essere atterrato all'aeroporto di Pisa, a Gosens è stata consegnata la maglia da titolare sulla fascia sinistra: tanto gli è bastato per scavalcare nelle gerarchie Parisi e prendersi fin da subito la fascia viola nel 3-4-2-1 di Palladino che lui sostiene di conoscere a menadito avendolo giocato con Gasperini e Inzaghi in Serie A. Gosens è il calciatore che ha percorso più kilometri al Franchi: oltre 12, risultando anche il secondo per velocità media in run con 10 km/h. Numeri che hanno subito conquistato Firenze e soprattutto Palladino che in queste due settimane lavorerà per farlo entrare ancora di più nei propri schemi di gioco.

Che fine fa Parisi?

Se dunque ogni possibile dubbio sull'impatto che il laterale tedesco avrebbe potuto avere in viola è stato fugato, ne restano su chi sarà il titolare di una fascia sinistra che ora ha tre concorrenti. Perché è vero, Biraghi con queste scelte di mercato rientrerà nelle rotazioni tra i centrali, ma è anche vero che non ci giocherà così spesso - tanto più dopo ieri - e dunque andrà in ballottaggio anche lui. Infine c'è Parisi che sperava finalmente di poter avere più spazio e invece dovrà tornare a giocarsi una maglia partita per partita. L'impatto con la stagione non era stato pessimo ma non è bastato a dare le adeguate sicurezze a Palladino, che domenica dopo domenica dovrà prendere una scelta su chi schierare a sinistra.