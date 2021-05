INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIRAGHI-CASTROVILLI VACCINATI PER GLI EUROPEI Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... NOTIZIE DI FV GALBIATI A FV, B? NO MA TANTA PAURA FINO ALLA FINE Tra i temi toccati dall'ex viola Roberto Galbiati nel corso dell'intervista rilasciata ieri a Firenzeviola.it ci sono stati quelli relativi al mancato impiego di Martinez Quarta e della lotta salvezza, che vede ancora i viola invischiati. Ecco le sue... Tra i temi toccati dall'ex viola Roberto Galbiati nel corso dell'intervista rilasciata ieri a Firenzeviola.it ci sono stati quelli relativi al mancato impiego di Martinez Quarta e della lotta salvezza, che vede ancora i viola invischiati. Ecco le sue... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi