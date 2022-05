INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TORREIRA E QUEI SOGNI DI INVESTIRE A FIRENZE Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... Il sempre più probabile mancato riscatto di Lucas Torreira porterà a delle conseguenze non solo nei riguardi del calciatore - che dovrà per il quarto anno di fila andare alla ricerca di una nuova squadra - ma anche alla sua famiglia. Secondo quanto... NOTIZIE DI FV PIATEK, E UN RISCATTO CHE SI FA SEMPRE PIÙ DIFFICILE Focus su Piatek molto letto oggi sulle pagine di Firenzeviola.it: per il polacco il riscatto dall'Hertha Berlino continua a rimanere molto difficile, malgrado l'opzione per la Fiorentina scada il 30 giugno e ci sia dunque ancora tempo per i viola... Focus su Piatek molto letto oggi sulle pagine di Firenzeviola.it: per il polacco il riscatto dall'Hertha Berlino continua a rimanere molto difficile, malgrado l'opzione per la Fiorentina scada il 30 giugno e ci sia dunque ancora tempo per i viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi