FUß (DAZN) A FV, Nico? Se è ok può fare la differenza

Carsten Fuß, commentatore di DAZN per la Bundesliga e grande conoscitore del calcio tedesco, è intervenuto ieri a FirenzeViola.it parlando anche dell'arrivo di Nico Gonzalez: "Allo Stoccarda è stato frenato dagli infortuni, però penso che per il resto anche lui sia perfetto per Italiano. Se è ok dal punto di vista fisico è un giocatore che può fare la differenza in Italia così come la faceva qui in Germania".

