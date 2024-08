FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Al 70' Dodo, uno tra i migliori della Fiorentina, scappa sulla destra e viene steso in area di rigore. L'arbitro comanda il calcio di rigore e Mandragora non sbaglia dal dichetto, calcia forte alla destra del portiere. Muller intuisce ma non riesce ad arrivare sul pallone. 0-2 per la Fiorentina!