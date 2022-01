INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BENASSI PUÒ FINIRE ALL'EMPOLI: LA SITUAZIONE Empoli e Fiorentina nell'incontro di oggi pomeriggio al centro sportivo viola hanno affrontato diversi discorsi di mercato. Ma secondo quanto appreso da Firenzeviola il giocatore di cui i due club hanno parlato è stato soprattutto Marco Benassi. Il centrocampista... Empoli e Fiorentina nell'incontro di oggi pomeriggio al centro sportivo viola hanno affrontato diversi discorsi di mercato. Ma secondo quanto appreso da Firenzeviola il giocatore di cui i due club hanno parlato è stato soprattutto Marco Benassi. Il centrocampista... NOTIZIE DI FV FRANCHI, PRES. ARCHITETTI: "ACF VIA DURANTE I LAVORI" Tra le notizie che hanno destato molto interesse è il futuro del Franchi e soprattutto la conseguenza che durante il restayling la Fiorentina dovrà giocare altrove per almeno un anno. E' quanto ha detto al Corriere Fiorentino il presidente dell'ordine... Tra le notizie che hanno destato molto interesse è il futuro del Franchi e soprattutto la conseguenza che durante il restayling la Fiorentina dovrà giocare altrove per almeno un anno. E' quanto ha detto al Corriere Fiorentino il presidente dell'ordine... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi