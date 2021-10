FRANCHI, La scenetta tra DV9 e Biraghi per il rigore

Scenetta particolare in area di rigore prima della battuta del penalty che ha permesso alla Fiorentina di portarsi in vantaggio sullo Spezia. Non appena il direttore di gara Giua è andato al Var per valutare l’azione dubbia del fallo di mano di Gyasi, si è tenuto un rapido conciliabolo tra Biraghi (che in linea teorica sarebbe stato l’incaricato del tentativo di trasformazione dagli undici metri, dopo quello già realizzato una settimana fa contro il Cagliari) e Vlahovic, che ha subito mostrato l’intenzione di calciare dal dischetto: il capitano ha chiesto al numero 9 se davvero se la sentisse (con il pollice alto) e dopo la risposta affermativa del serbo, Biraghi ha baciato sulla guancia Vlahovic in una sorta di in bocca al lupo. Dagli undici metri, poi, DV9 non ha fallito. Come al solito.