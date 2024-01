FRANCHI, Foto del restyling: ecco il plastico dello stadio

NOTIZIE DI FV NON FACCIAMO UN NUOVO 2016. L'AMBIZIONE SPORTIVA LATITA Non è vero che la società viola non si interessa ai campioni, ai calciatori dotati di classe, che non segue le gesta di chi è capace di preziosismi e non li lega alla Fiorentina. Purtroppo lo fa perché il mio incipit voleva essere birichino e... Non è vero che la società viola non si interessa ai campioni, ai calciatori dotati di classe, che non segue le gesta di chi è capace di preziosismi e non li lega alla Fiorentina. Purtroppo lo fa perché il mio incipit voleva essere birichino e... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 gennaio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi