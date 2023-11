Grande gesto del Club Medicina Rossoblu, supporter del Bologna che come annunciato negli scorsi giorni, stamani ha recapitato a Campi Bisenzio sei pullmini con provviste e beni di prima necessità per le popolazioni vittime dell'Alluvione di settimana scorsa. Queste le foto che testimoniano il momento dell'arrivo dei tifosi che oggi pomeriggio saranno al Franchi per Fiorentina-Bologna.