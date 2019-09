FOTO FV, Ecco Ghezzal con la sua nuova maglia

Giornata di presentazione, oggi in sala stampa, per Rachid Ghezzal. Il giocatore, prima, della conferenza, ha posato assieme a Joe Barone e Giancarlo Antognoni con la sua nuova maglia: indosserà la numero 18. E successivamente ha spiegato il motivo della scelta: "È il numero che indossava mio fratello in Serie A, l'ho scelto per questo motivo. Spero di fare grandi cose con questa maglia". Ecco lo scatto di FirenzeViola.it: