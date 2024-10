FOTO FV, Commisso: festa con la Primavera negli spogliatoi

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso era presente al Viola Park questa sera per la gara della Primavera contro la Roma. Dopo il successo per i ragazzi di Galloppa per 3-1 contro i giallorossi il patron viola, immortalato nella foto scattata da FirenzeViola.it, è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con la Primavera per la vittoria. Qui sotto la foto di FV.