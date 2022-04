FOTO FV, Chi al mare, chi in città: la Pasqua viola

La gara con la Juventus incombe ma qualche ora per festeggiare la Pasqua è servita ai viola per staccare la spina prima di tuffarsi anima e corpo in questo finale di stagione così impegnativo, a partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia mercoledì. Allenamento mattutino e poi un po' di relax per tutti fino a domani pomeriggio. E così Vincenzo Italiano ha scelto il ristorante Tullio sopra Settignano per una bistecca fritta o alla griglia "da dieci" come scrive su Instagram il titolare Paolo Bacciotti, con la famiglia e i suoi parenti.

E' rimasto in città invece Alvaro Odriozola che ha scelto il brunch a villa Cora con la famiglia. Amici e un buon pranzo anche per Jack Bonaventura, atteso con ansia di nuovo in campo visto anche l'infortunio di Castrovilli. Il centrocampista barese si è consolato con i tanti messaggi di supporto ricevuti dai compagni ma anche da tanti tifosi. Il mare di Forte dei Marmi è stata la meta pasquale invece di Piatek e di Kokorin (apparso anche in forma in spiaggia) che ha potuto riabbracciare il figlio, tornato da qualche giorno in Toscana con la madre. Ecco Odriozola immortalato a tavola da Firenzeviola ed alcuni scatti dei viola tratti da Instagram.