FOTO, ACF con Kappa: le prime idee delle maglie

In attesa di capire quando saranno svelate le nuove divise da gioco della Fiorentina per la stagione sportiva 2020/21 e per le successive (che come ormai noto saranno disegnate da Robe di Kappa, la quale ha siglato coi viola un contratto di 4 anni più 2, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it), tanti tifosi hanno già iniziato a ipotizzare che tipo di soluzioni la storica azienda torinese abbia in mente per le maglie del club viola, pronto a lasciare dopo cinque anni Le Coq Sportif.

Tra i suggerimenti che sono già emersi, sulle pagine di FV oggi ospitiamo con molto piacere i rendering ideati dalla grafica Caterina Spagnesi, che prendendo spunto anche da maglie del passato (in particolare da quelle utilizzate dalla Viola di Cecchi Gori nel 1995/96 e firmate Reebok), dai riferimenti al Calcio storico fiorentino e da quelli per Davide Astori ci ha sottoposto le sue creazioni nella speranza di coinvolgere tutti i lettori del nostro sito e - perché no - fornire a Robe di Kappa stessa alcuni spunti sui quali lavorare. Ecco nel dettaglio i lavori di Caterina Spagnesi, i quali - è scontato ribadirlo - non sono quelli ufficiali della prossima stagione, ancora top secret: