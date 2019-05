FORMAZIONI UFFICIALI, Viola con Lazzari e Olivera

Alle 18.30 scenderanno in campo Bologna e Fiorentina per il recupero della 21 esima giornata rinviata lo scorso 1 febbraio a causa delle ingenti nevicate cadute sul capoluogo emiliano. Per i viola, come noto, mancherà Valon Behrami, rimasto a Firenze in via precauzionale ma che sarà probabilmente di nuovo a disposizione domenica nel posticipo contro la Lazio. Nel Bologna, in serie positiva da 6 partite e reduce dalla scoppiettante vittoria a San Siro contro l'Inter, ci sarà il sogno di mercato estivo viola Gastòn Ramirez.

Queste dunque le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina:

BOLOGNA: Gillet, Antonsson, Raggi, Portanova ,Pulzetti, Perez, Mudingayi, Rubin, Ramirez, Diamanti, Di Vaio. A disposizione: Agliardi, Morleo, Taider, Garics, Cherubin, Kone, Acquafresca.



FIORENTINA: Boruc, Gamberini, Natali, Nastasic, Cassani, Olivera, Montolivo, Lazzari, Jovetic Amauri. A disposizione: Neto, Cerci, Salifu, Felipe, Ljajic, De Silvestri,Romulo.