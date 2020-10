FLACHI A FV, La Viola mi piace: se la gioca col Milan

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ieri pomeriggio è intervenuto su queste pagine per fare un punto sui temi di casa viola, dicendo la sua sulla squadra dopo il mercato estivo: “Mi piace questa Fiorentina, c’è qualità. Milik sarebbe stata la ciliegina sulla torta, si sarebbe potuto parlare di una Fiorentina che lotta per posizioni importanti, ma non è andata. Poi certo, il giocatore potrebbe sempre arrivare a gennaio. Inoltre bisogna vedere come Iachini cambierà le carte in tavola. Ha giocatori come Ribery, Callejon, Castrovilli e Bonaventura, individui che di calcio se ne intendono. Deve essere bravo ad atteggiarsi in modo più sprovveduto, meno difensivista e più propositivo. Non diciamo che il Sassuolo è più forte della Fiorentina. Ce la possiamo giocare con il Milan e le altre lassù in classifica. I giocatori per farlo ci sono".

